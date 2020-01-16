New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*
Военные США возобновили учения совместные операции с Ираком против террористической группировки "Исламское государство"*. Сообщается, что первую такую операцию армии двух стран провели в ночь на 16 января из-за нарушения боевиками перемирия.
По данным газеты New York Times, США и Ирак хотели возобновить совместные операции как можно скорее для того, чтобы "подавить любую пропаганду о победе" со стороны ИГ* после приостановки американо-иракского сотрудничества в этой сфере.
Также отмечается, что сирийские военнослужащие проводят огневую подготовку, перед атакой на позиции боевиков в провинции Идлиб.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее США высказывались о намерении сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска. Вашингтон может лишить Багдад 250 млн долларов. После убийства в Багдаде генерала иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.
В Вашингтоне заявили, что пока не планируют выводить свои войска, а американский президент сообщил, что в таком случае США потребует от Ирака компенсации и заморозить все американские счета иракской стороны.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU