2020-01-16T04:53:09+03:00
Политика

New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*

Причиной стало нарушение боевиками перемирия
Мария ИГНАТЬЕВА
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New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*Фото: Александр КОЦ
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Военные США возобновили учения совместные операции с Ираком против террористической группировки "Исламское государство"*. Сообщается, что первую такую операцию армии двух стран провели в ночь на 16 января из-за нарушения боевиками перемирия.

По данным газеты New York Times, США и Ирак хотели возобновить совместные операции как можно скорее для того, чтобы "подавить любую пропаганду о победе" со стороны ИГ* после приостановки американо-иракского сотрудничества в этой сфере.

Также отмечается, что сирийские военнослужащие проводят огневую подготовку, перед атакой на позиции боевиков в провинции Идлиб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее США высказывались о намерении сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска. Вашингтон может лишить Багдад 250 млн долларов. После убийства в Багдаде генерала иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Вашингтоне заявили, что пока не планируют выводить свои войска, а американский президент сообщил, что в таком случае США потребует от Ирака компенсации и заморозить все американские счета иракской стороны.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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