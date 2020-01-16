Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:59:35+03:00

Исполнение послания президента России будет приоритетом в работе премьера

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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, анонсировал изменения в новом правительстве. Об этом было объявлено на встрече политика с представителями фракции "Единая Россия".

"Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Источник РИА Новости добавил, что приоритетом в работе нового премьера станет исполнение положений, озвученных в ежегодном послании главы государства Федеральному собранию

Сайт kp.ru писал, что именно после его оглашения действующий кабинет министров решил уйти в отставку в полном составе. Выступая перед парламентариями, Путин сообщил о намерении внести изменения в Конституцию и предложил создать новую должность - заместитель председателя Совета Безопасности. Ее займет действующий глава правительства Дмитрий Медведев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU