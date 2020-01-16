Медведев остался председателем партии «Единая Россия»
Бывший премьер-министр России, подавший в отставку вместе с правительством в полном составе, остался председателем правящей партии "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что введёт должность заместителя главы Совета безопасности и планирует назначить на неё Дмитрия Медведева.
- Сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент, - заявил Путин и отметил, что Медведев всегда занимался вопросами обороноспособности страны.
Напомним, что 15 января после послания президента России Федеральному собранию, в котором Путин предложил внести изменения в Конституцию страны, Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ИСТОЧНИК KP.RU
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