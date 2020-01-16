Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:39:07+03:00

Речь идет о сумме из расчета лишь на 2020 год

Изменить размер текста: A A

На реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, необходимо около 450 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать", - сказал политик на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме в четверг, 16 января. Его цитирует ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что 15 января Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию, которое уже прозвали революционным. Президент предложил внести поправки в Конституцию, в частности, запретить высокопоставленным чиновникам - федеральным министрам, депутатам и губернаторам - иметь второй гражданство или даже вид на жительство, объявил об увеличении детских пособий и введении маткапитала за рождение первого ребенка, а также поручил сделать бесплатным питание школьников в начальных классах.

Мишустина же глава государства рекомендовал назначить премьер-министром страны вместо Дмитрия Медведева. Действующий глава правительства может стать заместителем председателя Совета Безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU