Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:28:18+03:00

Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что утверждение изменений Конституции России возможно только после всероссийского голосования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник в Совфеде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде. Как отмечается, законопроекты, приблизительно, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию страны. Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.

В числе предложенных Путиным правок были закрепление приоритета Конституции в правовом пространстве России и закрепление особых требований к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Также в Конституцию предложено внести дополнительные требования для кандидатов на пост президента. У них также не может быть иностранного гражданства и вида на жительство, "причём не только в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее". Помимо этого, кандидат должен проживать в России в течение 25 лет.

В основном законе президент также предложил закрепить положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий. Сайт kp.ru писал об изменении власти после политической реформы, объявленной Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU