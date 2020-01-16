2020-01-16T13:28:18+03:00
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года

Накануне их озвучил президент России в своем послании Федеральному собранию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что утверждение изменений Конституции России возможно только после всероссийского голосованияПутин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что утверждение изменений Конституции России возможно только после всероссийского голосованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник в Совфеде, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде. Как отмечается, законопроекты, приблизительно, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию страны. Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.

В числе предложенных Путиным правок были закрепление приоритета Конституции в правовом пространстве России и закрепление особых требований к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Также в Конституцию предложено внести дополнительные требования для кандидатов на пост президента. У них также не может быть иностранного гражданства и вида на жительство, "причём не только в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее". Помимо этого, кандидат должен проживать в России в течение 25 лет.

В основном законе президент также предложил закрепить положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий. Сайт kp.ru писал об изменении власти после политической реформы, объявленной Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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