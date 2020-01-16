2020-01-16T23:06:46+03:00
В мире

Россиянин Винник сообщил о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьме

Арестованный по запросу США гражданин России попросит о помощи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиянин Винник сообщил о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьмеРоссиянин Винник сообщил о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьмеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянин Александр Винник, арестованный в 2017 году в Греции по запросу США, просит вмешаться в его дело всех тех, кто защищает права человека. Он сообщает о пытках и «психологической войне» в греческой тюрьме.

«Я подвергаюсь пыткам и психологической войне, чтобы сломать меня. Они не позволяют мне подышать свежим воздухом, последний раз меня выпустили на прогулку заключённых на несколько минут в канун Нового года, 31 декабря 2019 года. Мой адвокат Зоя Константопулу сказала мне: "Это твоя последняя прогулка в этом десятилетии", а я ответил ей: "Может быть, это последняя прогулка в моей жизни"», - пишет он в заявлении, которое в переводе на греческий язык было распространено его адвокатами.

Винник заявляет, что его незаконно держат в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений те, кто хотят убить его «за ноу-хау», хотят его «головы на тарелочке» только из-за его знаний и технологических способностей.

Напомним, россиянин был задержан в Греции по запросу США, где считают, что Винник якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле заключенный написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своем обращении он просит помощи и сообщает, что решил возобновить голодовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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