Рябков: смена правительства не повлияет на внешнюю политику России

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:28:59+03:00

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Обновление состава российского правительства не повлияет на внешнюю политику государства. В этом заверил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что только президент может определять вектор развития отношений России с другими странами.

"Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше", - сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что сейчас Россия пользуется большим авторитетом в международном сообществе и к предложениям относятся с особым вниманием. Поэтому Москва намерена и дальше работать на укрепление позиции страны в мире, служить интересам обеспечения нашего поступательного развития и благополучия граждан.

"Так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений", - цитирует РИА Новости замглавы МИД.

Сайт kp.ru писал, что 15 января было объявлено о роспуске правительства. Новый кабинет министров возглавит Михаил Мишустин, который до недавнего момента руководил Федеральной налоговой службой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU