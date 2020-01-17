2020-01-17T09:28:59+03:00
Политика

Рябков: смена правительства не повлияет на внешнюю политику России

Замглавы МИД напомнил, что отношения Москвы с другими государствами определяет президент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обновление состава российского правительства не повлияет на внешнюю политику государства. В этом заверил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что только президент может определять вектор развития отношений России с другими странами.

"Я считаю, что ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится сейчас, проводилась до сих пор и будет проводиться дальше", - сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что сейчас Россия пользуется большим авторитетом в международном сообществе и к предложениям относятся с особым вниманием. Поэтому Москва намерена и дальше работать на укрепление позиции страны в мире, служить интересам обеспечения нашего поступательного развития и благополучия граждан.

"Так будет и дальше. В этом у меня нет никаких сомнений", - цитирует РИА Новости замглавы МИД.

Сайт kp.ru писал, что 15 января было объявлено о роспуске правительства. Новый кабинет министров возглавит Михаил Мишустин, который до недавнего момента руководил Федеральной налоговой службой.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU

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