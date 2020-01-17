В аэропорту "Шереметьево" снова заработали курилки
На территории аэропорта "Шереметьево" открыли курительные комнаты после почти пяти лет запрета на курение в общественных местах. Это уже подтвердил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.
В беседе с журналистами РИА Новости Василенко на вопрос, начали ли работать курилки, ответил положительно:
- Да, некоторые, - сообщил Василенко.
Всего, как известно, на территории "Шереметьево" должны были запустить 14 курительных комнат. Также курилки намерены открыть московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Для этого, согласно новому предписанию, их стены придется сделать непрозрачными, а также оборудовать комнаты для курения вентиляцией. Услуги курилок будут доступны как пассажирам, зарегистрированным на рейс, так и тем, кто следует транзитными маршрутами.
Сайт kp.ru напоминает, что закон о курительных комнатах на территории аэропортов был принят Советом Федерации 23 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU