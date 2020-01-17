2020-01-17T10:49:22+03:00
Общество

В аэропорту "Шереметьево" снова заработали курилки

Об открытии курительных комнат сообщил гендиректор аэропорта
Ольга МАТЫС
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На территории аэропорта "Шереметьево" планируют запустить 14 курилокНа территории аэропорта "Шереметьево" планируют запустить 14 курилокФото: Михаил ФРОЛОВ
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На территории аэропорта "Шереметьево" открыли курительные комнаты после почти пяти лет запрета на курение в общественных местах. Это уже подтвердил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

В беседе с журналистами РИА Новости Василенко на вопрос, начали ли работать курилки, ответил положительно:

- Да, некоторые, - сообщил Василенко.

Всего, как известно, на территории "Шереметьево" должны были запустить 14 курительных комнат. Также курилки намерены открыть московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово". Для этого, согласно новому предписанию, их стены придется сделать непрозрачными, а также оборудовать комнаты для курения вентиляцией. Услуги курилок будут доступны как пассажирам, зарегистрированным на рейс, так и тем, кто следует транзитными маршрутами.

Сайт kp.ru напоминает, что закон о курительных комнатах на территории аэропортов был принят Советом Федерации 23 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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