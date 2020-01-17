Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:43:39+03:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2019 год

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, что решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже прошёл саммит «нормандской четверки». Тогда в Елисейском дворце встретились главы России, Франции, Украины и Германии. Главной темой встречи стала ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта и выполнение сторонами условий «Минского соглашения».

По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что подтверждена неукоснительность Минских соглашений.

- Необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь речь идёт о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе, - рассказал российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748656" frameborder="0"></iframe> Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU