Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, что решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге.
Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже прошёл саммит «нормандской четверки». Тогда в Елисейском дворце встретились главы России, Франции, Украины и Германии. Главной темой встречи стала ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта и выполнение сторонами условий «Минского соглашения».
По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что подтверждена неукоснительность Минских соглашений.
- Необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь речь идёт о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе, - рассказал российский лидер.
Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.
ИСТОЧНИК KP.RU