2020-01-17T11:43:39+03:00
Политика

Лавров: решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге

Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2019 год
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 годуМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году, что решения "нормандского саммита" в Париже не должны оставаться на бумаге.

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Париже прошёл саммит «нормандской четверки». Тогда в Елисейском дворце встретились главы России, Франции, Украины и Германии. Главной темой встречи стала ситуация в Донбассе, урегулирование конфликта и выполнение сторонами условий «Минского соглашения».

По итогам саммита президент России Владимир Путин заявил, что подтверждена неукоснительность Минских соглашений.

- Необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь речь идёт о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе, - рассказал российский лидер.

Приезд лидеров на саммит в нормандском формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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