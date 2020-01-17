2020-01-17T14:12:12+03:00
Политика

Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверен, что премьер-министр никуда не собирается уходить
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Алексей Гончарук ожидает решение президента по своей отставкеАлексей Гончарук ожидает решение президента по своей отставкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер оппозиционной партии в Украине Виктор Медведчук считает политическим трюком заявление премьер-министра об отставке. По его мнению Алексей Горчарук таким образом, наоборот, сделал попытку сохранить за собой это место. Напомним, несколько дней назад в Интернет выложили аудиозапись, на которой человек с похожим на Гончарука голосом обсуждает президента. В частности, критикует непонимание Зеленским принципов экономики. Заявлением об отставке премьер пытался доказать «свое уважение к президенту», которого «выбрали беспрецедентное числа украинцев».

- В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра. Правительство и Гончарук заслужили отставку. Но ее, к сожалению, не будет,- приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Президент Украины планирует провести зарубежные консультации по выбору кандидата на пост премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве начали работать три легковых эвакуатора
За новогодние каникулы 4 тысячи школьников бесплатно посетили кинотеатры Тульской области
Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей
Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»
Медведев и Мишустин встретились с членами правительства
В США родился ярко-зеленый щенок. Его назвали Халком
МИД Польши: Красная армия не принесла свободы Польше
Глухой американец хочет засудить Pornhub за отсутствие субтитров
Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Лавров назвал "опасным" решение "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
Братские народы: Захарова подметила сходство между политическими процессами в России и Украине
"Желаете остаться?": Лавров ответил на вопрос о работе в новом кабмине
Против посла США в Южной Корее подняли бунт из-за его усов
Сергей Лавров о гибели украинского «Боинга»: В этот момент в воздухе было минимум шесть F-35
Лавров остроумно ответил на вопрос американской журналистки про импичмент Трампа
В Минпромторге заверили, что после введения маркировки лекарства не подорожают
Дакар наш: экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли грузовиков
Россияне стали чаще пересекать границу Финляндии
Владимир Соловьёв сорвался на Григория Амнуэля из-за советско-польской войны
США расследуют причастность экс-главы ФБР к утечке секретных данных
Fox News: В Королевской семье боялись, что Меган Маркл обвинит их в расизме и сексизме прямо во время интервью
Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России