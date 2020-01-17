Медведчук назвал заявление Гончарука об отставке «дешевым пиар-ходом»

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:12:12+03:00

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Лидер оппозиционной партии в Украине Виктор Медведчук считает политическим трюком заявление премьер-министра об отставке. По его мнению Алексей Горчарук таким образом, наоборот, сделал попытку сохранить за собой это место. Напомним, несколько дней назад в Интернет выложили аудиозапись, на которой человек с похожим на Гончарука голосом обсуждает президента. В частности, критикует непонимание Зеленским принципов экономики. Заявлением об отставке премьер пытался доказать «свое уважение к президенту», которого «выбрали беспрецедентное числа украинцев».

- В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра. Правительство и Гончарук заслужили отставку. Но ее, к сожалению, не будет,- приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Президент Украины планирует провести зарубежные консультации по выбору кандидата на пост премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU