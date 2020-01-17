Численность населения Германии достигла рекордного уровня

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:03:24+03:00

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Численность населения Германии к концу 2019 года составила 83,2 миллиона человек, что примерно на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Согласно данным федерального бюро статистики, такой показатель является рекордным.

За минувшие 12 месяцев в стране родились 770-790 тысяч человек, а скончались 920-940 тысяч. Естественная убыль составляет от 130 до 170 тысяч человек против 167 тысяч в 2018-м.

Прирост населения обеспечивается, в основном, за счет мигрантов. Если не учитывать эти данные, то с 1972 года в ФРГ умирает больше людей, чем рождается. Сальдо миграции - положительное и оценивается в 300-350 тысяч человек. Однако динамика общего роста населения в 2019 году стала самой низкой за последние семь лет, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал также данные о численности жителей Китая. Население азиатской страны продолжает стремительно расти. В 2019 году прирост составил 4,67 млн человек - до 1,4 млрд.

Для сравнения, в России проживают 146,7 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU