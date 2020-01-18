S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-«S&P сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-«

18 Янв. 2020 2020-01-18T03:31:42+03:00

Агентство ожидает повышения темпов роста ВВП страны по итогам 2020 года до 1,8%

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) в очередной раз оставило суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства в ночь на субботу, 18 января.

В сообщении отмечается, что аналитики ожидают по итогам 2020 года повышения темпов роста ВВП нашей страны до 1,8%. Причем агентство указывает, что в ближайшие пару лет может «предпринять негативное рейтинговое действие», если произойдут некие «геополитические события, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России».

По мнению экспертов S&P, риск ужесточения санкций достаточно высок, но вряд ли они окажут серьезное влияние на российскую экономику. В релизе агентства говорится, что «сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций».

Напомним, впервые Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России с «мусорного» уровня «BB+» до нижней ступени инвестиционного «BBB-» в феврале 2018 года, с тех пор регулярно подтверждало его на этом уровне.

Между тем, писал сайт kp.ru, в августе прошлого года другое международное рейтинговое агентство – Fitch – повысило рейтинг России с «BBB-» до «BBB».

ИСТОЧНИК KP.RU