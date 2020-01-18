В Мексике бандиты сожгли 20 домов и семь машин
В мексиканском штате Чиуауа неизвестные напали ночью на горный поселок Лас-Помас (муниципалитет Мадера), сожгли подожгли около 20 домов и как минимум семь автомобилей местных жителей, сообщает издание Milenio со ссылкой на прокурора штата Хесуса Мануэля Карраско Чакона.
По словам обитателей поселка, в нападении участвовали несколько десятков вооруженных бандитов. Предположительно, речь идет об очередной «разборке» конкурирующих группировок наркоторговцев.
Правоохранительные органы пока не разглашают свою версию причин этой атаки. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.
Преступников ищут. В регионе развернута масштабная наземная и воздушная спецоперация с участием военнослужащих и Национальной гвардии страны, ведется расследование.
Стоит отметить, что подобные нападения в Мексике случаются нередко. Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря в штате Гуанахуато были обнаружены мешки с останками четырех полицейских, похищенных при нападении на отделение полиции города Вильягран.
ИСТОЧНИК KP.RU