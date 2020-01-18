В Мексике бандиты сожгли 20 домов и семь машин

18 Янв. 2020 2020-01-18T03:56:28+03:00

В регионе развернута наземная и воздушная операция по поиску преступников Фото: REUTERS

Вооруженные люди напали ночью на горный поселок

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В мексиканском штате Чиуауа неизвестные напали ночью на горный поселок Лас-Помас (муниципалитет Мадера), сожгли подожгли около 20 домов и как минимум семь автомобилей местных жителей, сообщает издание Milenio со ссылкой на прокурора штата Хесуса Мануэля Карраско Чакона.

По словам обитателей поселка, в нападении участвовали несколько десятков вооруженных бандитов. Предположительно, речь идет об очередной «разборке» конкурирующих группировок наркоторговцев.

Правоохранительные органы пока не разглашают свою версию причин этой атаки. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Преступников ищут. В регионе развернута масштабная наземная и воздушная спецоперация с участием военнослужащих и Национальной гвардии страны, ведется расследование.

Стоит отметить, что подобные нападения в Мексике случаются нередко. Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря в штате Гуанахуато были обнаружены мешки с останками четырех полицейских, похищенных при нападении на отделение полиции города Вильягран.

ИСТОЧНИК KP.RU