2020-01-18T10:56:28+03:00
Политика

Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины

17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Гончару остался премьером УкраиныАлексей Гончару остался премьером УкраиныФото: REUTERS
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Украинский премьер-министр, которому сохранил должность президент Владимир Зеленский, высказался про "высокий кредит доверия" главы государства. Это первый пост в фейсбуке Гончарука после объявления об уходе из правительства.

Премьер объявил о решении подать в отставку после истории в аудиозаписью, которая попала в Сеть. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критикует Владимира Зеленского за непонимание принципов экономики. Чтобы доказать "свое доверие" премьер решил пойти на радиальные меры и написал заявление, правда документ подал не в Верховную раду, как того требовал закон, а президенту. В этом многие украинские политики усмотрели просто желание премьера остаться, он надеялся, что глава государства не подпишет заявление. Так и произошло - Зеленский сказал, что "не время раскачивать страну".

- Мы имеем высокий кредит доверия от Президента и людей. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране,-написал премьер-министр в фесбуке.

Он добавил, что впереди тяжелая и упорная работа.

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука.Кроме того, украинский лидер отметил важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений

ИСТОЧНИК KP.RU

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