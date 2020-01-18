"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты американского писателя Джорджа Мартина не на шутку разозлились на своего кумира из-за анонса о выходе книги.
- Рад сообщить, что "Пламя и кровь", которую взяли за основу "Дома драконов" (приквел "Игры престолов"), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании,- отметил писатель в своих соцсетях.
Поклонники автора восприняли эту новость с негативом. Дело в том, что в посте Мартина, начинающемся со слов "Рад сообщить" подписчики ждали новостей о работе над "Ветрами зимы" (шестой книги из цикла "Песнь льда и пламени"). Тем более, что первая часть романа "Пламя и кровь" вышла в ноябре 2018 года.
- Рад сообщить? Это какое-то издевательство, - написал удивленный фанат в комментариях под постом писателя.
- Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации "Ветров зимы, - с сарказмом отметил другой любитель творчества Мартина.
Несколькими днями ранее писатель заявил в своих соцсетях, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский писатель Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов». Писатель рассказал, какие семьи будут в новом сериале.
ИСТОЧНИК KP.RU