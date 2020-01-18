"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:44:40+03:00

Легендарный автор написал в соцсетях, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит книгу "Ветра зимы"

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Фанаты американского писателя Джорджа Мартина не на шутку разозлились на своего кумира из-за анонса о выходе книги.

- Рад сообщить, что "Пламя и кровь", которую взяли за основу "Дома драконов" (приквел "Игры престолов"), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании,- отметил писатель в своих соцсетях.

Поклонники автора восприняли эту новость с негативом. Дело в том, что в посте Мартина, начинающемся со слов "Рад сообщить" подписчики ждали новостей о работе над "Ветрами зимы" (шестой книги из цикла "Песнь льда и пламени"). Тем более, что первая часть романа "Пламя и кровь" вышла в ноябре 2018 года.

- Рад сообщить? Это какое-то издевательство, - написал удивленный фанат в комментариях под постом писателя.

- Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации "Ветров зимы, - с сарказмом отметил другой любитель творчества Мартина.

Несколькими днями ранее писатель заявил в своих соцсетях, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский писатель Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов». Писатель рассказал, какие семьи будут в новом сериале.

ИСТОЧНИК KP.RU