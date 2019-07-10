2019-07-10T17:21:27+03:00
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Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»

Писатель рассказал, какие семьи будут в новом сериале
Мария ИГНАТЬЕВА
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Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»Фото: кадр из фильма
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Летом 2019 года весь мир увидел последний сезон «Игры престолов». Многие остались им недовольны, даже собирали подписи под петицией с требованием переснять финал. Но потом волна возмущений утихла, а режиссеры сообщили о создании приквела сериала. Принимать участие в его создании будет и Джордж Мартин. Накануне он раскрыл пять новых фактах о сериале.

Писатель сообщил, что в отличие от «Игры престолов» в Вестеросе будет не семь, а около ста королевств. События разворачиваются за 500 лет, до тех времен, которые показывали правление Робертом Баратеоном. Он также рассказал, что в сериале не будет Ланистеров, так как их семьи еще не существует, но утес Кастерли будет. В этом мире уже есть Старки, так как они произошли от первых людей. А вместо драконов будут волки и мамонты.

Создатели, как и в предшествующем сериале, не планируют выделять персонажей на ключевых и второстепенных. А вот намерения о названия у них поменялись. Раньше сообщалось, что называться приквел будет «Долгая ночь», но проблема в том, что именно такое название носила финальная серия. Поэтому сейчас обсуждается вариант назвать сериал «Самая долгая ночь». В интервью Entertainment Weekly Джордж Мартин сказал, что такое название ему очень нравится.

Напомним, что «КП» уже писала о старте первого приквела «Игры престолов». Уже известно место съемок и актерский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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