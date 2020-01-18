2020-01-18T22:54:03+03:00
Политика

"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ

Замглавы Совбеза России подчеркнул, что в данной ситуации нет ничего необычного
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФФото: REUTERS
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Замглавы Совбеза РФ, бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев уверен, что к отставке правительства нужно относиться спокойно. Поскольку, по его словам, при формировании кабмина всегда обсуждаются и планы по его отставке.

- Вообще, к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного., - подчеркнул Медведев.

При этом экс-премьер заявил, что в России перемены в правительстве происходят не так часто.

- Это совершенно обычное событие. Когда правительство формируется всегда президент и премьер обсуждают не только вопросы назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки, - уточнил Медведев, пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Медведев поблагодарил правительство за работу. Бывший премьер опубликовал прощальный пост на своей странице Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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