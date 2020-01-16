Медведев поблагодарил правительство за работу

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:47:56+03:00

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице "Вконтакте" сообщение, в котором он благодарит правительство за совместную и работу и отмечает, что они были командой единомышленников.

"Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов Правительства. Об этом говорил и Президент нашей страны.

Всё это время Правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю.

Новые масштабные задачи, которые Президент России поставил в своем Послании, требуют и новых подходов. Уверен, что Правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного."

ИСТОЧНИК KP.RU