2020-01-19T11:46:26+03:00
В мире

Юристы Трампа из-за импичмента обвинили демократов в нарушении прав американцев

По словам защиты президента США, оппоненты нарушили Конституцию страны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Юристы Трампа обвинили демократов в нарушении прав американцевЮристы Трампа обвинили демократов в нарушении прав американцевФото: REUTERS
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Импичмент в отношении американского лидера Дональда Трампа нарушает право граждан страны свободно выбирать своего президента. Таким образом адвокаты главы Белого дома ответили на официальное предписание явиться в Сенат.

«Статьи импичмента, переданные демократами Палаты представителей, являются опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента», - утверждает защита Трампа.

По словам адвокатов американского лидера, переданные демократами Палаты представителей статьи импичмента недействительны с точки зрения конституции и являются «опасной атакой» на право выборов американцев. Защита заявила, что таким образом Демократическая партия пытается отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года.

Напомним, накануне демократы направили в сенат 111-страничный документ, в котором изложили обоснование требования вынести Трампу импичмент. Как сообщал сайт kp.ru, американский президент называет все обвинения демократов в свой адрес «абсурдными», а в Белом доме считают, что весь процесс угрожает серьёзным и «долгосрочным» ущербом США и всей американской демократии.

В США началась процедура импичмента Трампа.В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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