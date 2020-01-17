2020-01-17T01:03:59+03:00
Политика

Трамп уверен: слушания по импичменту завершатся быстро

Президент США не сомневается, что на процессе в сенате его оправдают
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что слушания в сенате по его импичменту не займут много времени, и его полностью оправдают по всем пунктам обвинения, передает телеканал Fox News.

«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», - так американский лидер ответил на вопросы журналистов, как долго, по его мнению, затянется судебное разбирательство по этому вопросу.

Как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп и ранее называл попытки демократов в Палате представителей конгресса досрочно отстранить его от власти «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» и уверял, что ничего плохого не делал.

Напомним, ранее стало известно, что процедура импичмента президента США началась В четверг, 16 января, глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – принесли присягу для участия в процессе

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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