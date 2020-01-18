Белый дом: Обвинения в адрес Трампа угрожают серьёзным ущербом США

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:56:43+03:00

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Выдвинутые против президента США Дональда Трампа обвинения в рамках процедуры его импичмента «угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб» Соединенным Штатам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования», - цитирует ее заявление ТАСС.

Стефани Гришэм добавила, что команда опытных юристов будет защищать самого Трампа, «избирателей и нашу демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента».

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократы в Палате представителей конгресса США проголосовали за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Сам же Трамп убежден, что на слушаниях в сенате его полностью оправдают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU