Белый дом: Обвинения в адрес Трампа угрожают серьёзным ущербом США
Выдвинутые против президента США Дональда Трампа обвинения в рамках процедуры его импичмента «угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб» Соединенным Штатам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
«Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования», - цитирует ее заявление ТАСС.
Стефани Гришэм добавила, что команда опытных юристов будет защищать самого Трампа, «избирателей и нашу демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента».
Напомним, как писал сайт kp.ru, демократы в Палате представителей конгресса США проголосовали за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Сам же Трамп убежден, что на слушаниях в сенате его полностью оправдают.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU