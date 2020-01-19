2020-01-19T03:58:25+03:00
Политика

Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту, называя их «абсурдными»

Команда юристов Белого дома уверяют, что слова и действия президента США не нарушали конституцию страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп считает все обвинения демократов в свой адрес «абсурдными», в том числе и пункт о попытках помешать конгрессу расследовать его «преступления», из-за которых ему грозит импичмент. Об этом говорится в заявлении стороны защиты – команды опытных юристов.

«Президент Трамп категорически и прямо отрицает абсолютно все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту. Президент сохраняет все доступные ему права на защиту», - говорится в семистраничном документе, который подписали личный адвокат Тармпа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

В их заявлении подчеркивается, что слова и действия главы государства «были конституционными, вполне законными, полностью адекватными, они предпринимались для продвижения наших национальных интересов», передает РИА Новости.

Напомним, как писал kp.ru, ранее стало известно, что демократы из Палаты представителей конгресса направили в сенат 111-страничный документ, в котором изложили подробное обоснование своего требования вынести президенту импичмент.

Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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