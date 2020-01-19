Белый дом обнародовал ответ адвокатов Трампа на вызов в сенат на процесс по импичменту

19 Янв. 2020 2020-01-19T02:19:46+03:00

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В ночь на воскресенье, 19 января, Белый дом обнародовал ответ команды адвокатов президента США Дональда Трампа на вызов в сенат, где рассматривают дело об импичменте главы государства. В ответе стороны защиты, в частности, говорится, что процесс в Палате представителей конгресса по этому вопросу был незаконным.

Тем временем сторона обвинения – демократы из Палаты – направили в сенат 111-страничный документ, в котором изложили подробное обоснование своего требования вынести президенту импичмент. Среди прочего, там пишется, что Трамп «использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с целью вмешаться в выборы в США ради своих личных политических выгод». А потом, дескать, «пытался скрыть этот замысел, мешая конгрессу расследовать его нарушения».

«Конституция предоставляет решение, когда президент совершает столь серьезные злоупотребления властью: импичмент и отстранение. Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США», - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что обвинения в адрес Трампа угрожают серьёзным и «долгосрочным» ущербом Соединенным Штатам и всей американской демократии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU