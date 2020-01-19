2020-01-19T02:19:46+03:00
Политика

Белый дом обнародовал ответ адвокатов Трампа на вызов в сенат на процесс по импичменту

Тем временем демократы направили 111-страничное обоснование импичмента президента США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп может оставить Белый дом досрочноПрезидент США Дональд Трамп может оставить Белый дом досрочноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 19 января, Белый дом обнародовал ответ команды адвокатов президента США Дональда Трампа на вызов в сенат, где рассматривают дело об импичменте главы государства. В ответе стороны защиты, в частности, говорится, что процесс в Палате представителей конгресса по этому вопросу был незаконным.

Тем временем сторона обвинения – демократы из Палаты – направили в сенат 111-страничный документ, в котором изложили подробное обоснование своего требования вынести президенту импичмент. Среди прочего, там пишется, что Трамп «использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с целью вмешаться в выборы в США ради своих личных политических выгод». А потом, дескать, «пытался скрыть этот замысел, мешая конгрессу расследовать его нарушения».

«Конституция предоставляет решение, когда президент совершает столь серьезные злоупотребления властью: импичмент и отстранение. Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США», - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что обвинения в адрес Трампа угрожают серьёзным и «долгосрочным» ущербом Соединенным Штатам и всей американской демократии.

Трампу объявили импичмент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Белый дом обнародовал ответ адвокатов Трампа на вызов в сенат на процесс по импичменту
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина с бирманского языка на английский
«Машина, которая штампует голы»: Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ
Силовики разогнали агрессивных протестующих в центре Бейрута
Таксисты рассказали, жители каких районов Москвы гуляют допоздна по пятницам
Пассажирский лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске
"Нужно относиться к этому спокойно": Медведев прокомментировал отставку правительства РФ
Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы
В Минобороны РФ сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию
Мединский ответил на заявление Польши о пострадавших от СССР культурных ценностях
В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
"Лучше не возвращаться": Путин оценил возможность бессрочного пребывания президента у власти
"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю
Польша обвинила Россию в уничтожении картин XVI века
"Это какое-то издевательство!": Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
На Украине оценили позитивный эффект от газового контракта с Россией
Тегеран передаст Украине "черные ящики" со сбитого украинского Boeing
Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей
В московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу