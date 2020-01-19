2020-01-19T16:28:06+03:00
В мире

Пользователи WhatsApp снова жалуются на работу приложения

Сбои наблюдаются практически в Европе, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Популярный мессенджер WhatsApp вновь дал сбой. Пользователи стали жаловаться на неполадки днем в воскресенье, 19 января.

Проблемы наблюдаются во множестве стран мира. Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего жалобы поступают из стран Европы, Ближнего Востока, в частности ОАЭ и Саудовской Аравии, а также из Сингапура и Бразилии. В России на неполадки обращают внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга и других городов.

Чаще всего пользователи не могут подключиться к серверу и войти в приложение. Те же, кому это удалось, жалуются на внутренние сбои.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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