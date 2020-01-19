В Киеве прощаются с погибшими при крушении Boeing в Иране

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:12:48+03:00

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В киевский аэропорт "Борисполь" доставили тела 11 украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране.

Борт Ил-76 ВСУ прибыл в столицу в воскресенье, 19 января, в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Спустя час в терминале В началась церемония прощания.

В Киеве состоялась церемония прощания с погибшими при крушении Boeing.В Киеве состоялась церемония прощания с погибшими при крушении Boeing

На мероприятии присутствуют родственники погибших, бортпроводники "Международных авиалиний Украины", а также президент страны Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Службы безопасности Иван Баканов. Церемония завершится вечером, в 19:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU