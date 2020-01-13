Хронология авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев: Для спасения украинского «Боинга» не хватило 10 секунд

В два часа ночи 8 января Иран нанес ракетный удар по двум базам США в соседнем Ираке. Это стало ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани пятью днями ранее в Багдаде.

Но на этом трагедии не закончились - офицеры противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 15 км от тегеранского аэропорта были на взводе и приняли один из гражданских самолетов - украинский «Боинг-737» с 176 людьми на борту - за вражеский летательный аппарат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753904" frameborder="0"></iframe> Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности

«У оператора было всего 10 секунд, чтобы принять решение», - оправдывались позже тегеранские военные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753519" frameborder="0"></iframe> Видео первых секунд после крушения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.При крушении самолёта погибли 176 человек

Мог ли злополучный рейс уцелеть, ведь в запретную зону ряд с одной из баз КСИР он залетел совсем ненадолго? Сайт Kp.ru приводит посекундную хронологию полета, длившегося всего несколько минут.

Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета» 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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