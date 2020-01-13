Хронология авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев: Для спасения украинского «Боинга» не хватило 10 секунд
В два часа ночи 8 января Иран нанес ракетный удар по двум базам США в соседнем Ираке. Это стало ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани пятью днями ранее в Багдаде.
Но на этом трагедии не закончились - офицеры противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 15 км от тегеранского аэропорта были на взводе и приняли один из гражданских самолетов - украинский «Боинг-737» с 176 людьми на борту - за вражеский летательный аппарат.
Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности
«У оператора было всего 10 секунд, чтобы принять решение», - оправдывались позже тегеранские военные.
Видео первых секунд после крушения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.При крушении самолёта погибли 176 человек
Мог ли злополучный рейс уцелеть, ведь в запретную зону ряд с одной из баз КСИР он залетел совсем ненадолго? Сайт Kp.ru приводит посекундную хронологию полета, длившегося всего несколько минут.
Фото: Рушан КАЮМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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