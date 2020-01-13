2020-01-13T18:28:31+03:00
В мире

Хронология авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев: Для спасения украинского «Боинга» не хватило 10 секунд

Появилась посекундная хронология рейса 752 Тегеран-Киев, погибшего из-за ошибки офицера-зенитчика
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments2
На месте крушения "Боинга" Украинских международных авиалиний под Тегераном.На месте крушения "Боинга" Украинских международных авиалиний под Тегераном.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В два часа ночи 8 января Иран нанес ракетный удар по двум базам США в соседнем Ираке. Это стало ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани пятью днями ранее в Багдаде.

Но на этом трагедии не закончились - офицеры противовоздушной обороны (ПВО) на военной базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в 15 км от тегеранского аэропорта были на взводе и приняли один из гражданских самолетов - украинский «Боинг-737» с 176 людьми на борту - за вражеский летательный аппарат.

Автор видео утверждает, что снял, как был сбит пассажирский самолет в Тегеране.Активист, который опубликовал его, не уверен в его подлинности

«У оператора было всего 10 секунд, чтобы принять решение», - оправдывались позже тегеранские военные.

Видео первых секунд после крушения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.При крушении самолёта погибли 176 человек

Мог ли злополучный рейс уцелеть, ведь в запретную зону ряд с одной из баз КСИР он залетел совсем ненадолго? Сайт Kp.ru приводит посекундную хронологию полета, длившегося всего несколько минут.

Фото: Рушан КАЮМОВ

Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»

00:00
00:00

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чужие гражданские самолёты по ошибке сбивали Украина, США и СССР

«КП» вспоминает самые громкие инциденты с ненамеренным уничтожением мирных воздушных судов (подробности)

КСТАТИ

Было всего 10 секунд на принятие решения: Иранский генерал рассказал, почему был сбит украинский самолет под Тегераном

Иран признался в ликвидации украинского авиалайнера, но это порождает ещё больше вопросов. Сайт kp.ru отвечает на главные из них (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россиян ждут «температурные качели»
В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции
Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине
Путин поручил освободить врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов
По факту задержания Голунова возбуждено дело по статье о превышении полномочий
Медведев рассказал о главной задаче журналистов
Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений
МАК закончил расшифровку самописцев разбившегося в Алматы самолёта
«Дылда» не попала в список номинантов на премию «Оскар».
В Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли при крушения украинского Boeing
Лидер оппозиции Бжания намерен баллотироваться в президенты Абхазии
Пользователи сервиса MAPS.ME могут найти контейнеры для сбора одежды нуждающимся в пяти российских городах
Счетная палата выявила недостоверность данных о снижении аварийных участков на дорогах
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью
Путин провёл совещание по подготовке послания к Федеральному Собранию
Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме
Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей
Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Счетная палата призывает отказываться от одноразовой упаковки
Украинская делегация решила вернуться в ПАСЕ
На Шри-Ланке приземлился самолет с двумя мертвыми пассажирами
НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами
И.о. президента Абхазии парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу