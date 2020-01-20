2020-01-20T09:50:16+03:00
В мире

Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"

В 2019 году сербский лидер говорил о закупке оружия, но тогда речь шла только об одном комплексе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1".

В конце прошлого года сербский лидер Александр Вучич, присутствуя на учениях "Славянский щит", упомянул о закупке оружия. Однако тогда речь шла лишь об одном комплексе.

- Началась его реализация, которая завершится в 2020 году, - сообщил официальный источник.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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