Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
В 2019 году сербский лидер говорил о закупке оружия, но тогда речь шла только об одном комплексе
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Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО "Панцирь-С1".
В конце прошлого года сербский лидер Александр Вучич, присутствуя на учениях "Славянский щит", упомянул о закупке оружия. Однако тогда речь шла лишь об одном комплексе.
- Началась его реализация, которая завершится в 2020 году, - сообщил официальный источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU