Стали известны причины драки с полковником Захарченко в колонии

Бывший начальник одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД полковник Дмитрий Захарченко устроил в колонии ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, где ему еще сидеть 9 лет, драку. Да еще какую: избил "обиженного" сидельца.

- 9 января между двумя осужденными, отбывающими наказание на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. В настоящее время проводится проверка, - сообщили "Комсомолке" в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия.

Мы постарались выяснить из-за чего возникла потасовка. Подробности оказались шокирующими.

- Один из "опущенных" в колонии подсунул Дмитрию Захарченко свои ботинки. Тот их одел, и пошел на прогулку. После нее осужденный заявил, что Захарченко, который взял у него без спроса обувь "зашкварился" и теперь также может считаться "обиженным" (в колонии к таким даже нельзя прикасаться). За оскорбление Захарченко ударил оппонента головой в нос, а потом нанес ему еще несколько ударов кулаками в голову. Надо отметить, что полковник оказался не из робкого десятка: "опущенный" мужчина имеет скверный характер, рост 190 сантиметров и вес порядка центнера, - сообщил "Комсомолке" источник в мордовской колонии.

"Обиженными" или "опущенными" в колонии называют осужденных с пониженным социальным статусом. Другим осужденным нельзя их трогать, рядом с ними сидеть или пользоваться их личными вещами.

Отметим, что накануне Дмитрий Захарченко пытался передать на волю записку, адресованную своим покровителям, но ее перехватили. В ней о просил неизвестных не забывать о нем, заботиться о своих гражданских женах и помогать адвокатам.

А вчера заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов заявил, что собранные по делу Захарченко доказательства позволили сделать вывод, что 8,5 миллиарда рублей могли быть получены бывшим полковником в результате "совершения коррупционных преступлений".

"В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний", - отметил Краснов.

Следствие подозревает, что Захарченко получал ежемесячно 2 миллиарда рублей от ООО "Группа компаний 1520". Совладелец этой компании Валерий Маркелов арестован и подозревается в даче взятке за общее покровительство Захарченко в размере 2 миллиардов рублей.

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