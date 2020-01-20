Полиция сорвала концерт Гребенщикова в Гоа

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:15:07+03:00

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Концерт участника рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова в Гоа был сорван местной полицией по требованию религиозной общины.

Выступление состоялось в воскресенье, 19 января, в деревне Арамболь на северном побережье индийского штата Гоа. Певец успел исполнить лишь несколько композиций.

"С преогромным сожалением, хотели бы пролить свет на случившееся. Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур", - попытались объясниться организаторы мероприятия на странице в Facebook.

Возвращать деньги за билеты организаторы не планируют

По словам руководства арт-клуба ASH, у них на руках были все необходимые разрешения и документы, но правоохранители посчитали возможным прервать концерт.

"Поскольку мы находимся в чужой стране, наши возможности по преодолению такой ситуации очень ограничены... По закону нас невозможно прервать... Но религиозная община выше закона и логики", - говорится в посте.

Деньги за концерт зрителям решили не возвращать, что вызвало возмущение.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году другой концерт Гребенщикова также было сорван из-за религии. Музыкант решил выступить перед грузинским храмом Джвари бесплатно, но это не понравилось местному священнику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755722" frameborder="0"></iframe> Концерт Бориса Гребенщикова в деревне Арамболь индийского штата Гоа.Выступление пришлось прервать из-за конфликта организаторов с местными силовыми структурами

ИСТОЧНИК KP.RU