В Китае от нового типа коронавируса скончались уже четыре человека

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:25:44+03:00

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В Китае выросло число погибших от нового типа коронавируса. Он вспыхнул в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, инфекцией заразились уже 217 человек, девять из них находятся в критическом состоянии, еще 35 в тяжелом. Среди заболевших, в том числе, 14 представителей медперсонала.

Известно, что четвертой жертвой болезни стал 89-летний мужчина. Симптомы у него начали проявляться 13 января, 18 числа его госпитализировали, а на следующий день около полуночи он скончался, несмотря на все усилия врачей.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус нового типа передается от человека к человеку. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в среду, 22 января, состоится экстренное заседание, посвященное вспышке «китайской пневмонии». Специалисты обсудят степень опасности инфекции для всего мира, а также меры борьбы с ней и ее распространением. Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU