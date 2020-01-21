Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:26:57+03:00

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Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что доказательства России на тему необъективности доклада ОЗХО о "химатаке" в сирийской Думе в 2018 году неубедительные. Она выразила уверенность, РФ пытается "защитить сирийский режим от ответственности за применение химического оружия".

Во время неформальной встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения указанного документа РФ обратила внимание на показания местных жителей, которые заявляли, что химоружие применено не было. Более того, на заседании были показаны материалы, которые свидетельствовали, что баллоны с хлором сбросили на здания в Думе с самолета. Именно эти "аргументы не убедили" британского постпреда.

- Эти аргументы не убедили членов ОЗХО в Гааге. И мы уверены, что они не убедят представителей государств, входящих в ООН, в Нью-Йорке, - сказала Пирс.

Она также отреагировала на заявление бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона. Как писал сайт kp.ru, он полагает, что химатака в сирийской Думе была инсценирована.

- Материалы Хендерсона, по всей видимости, отражают его личную точку зрения. Нет сомнений, что 7 апреля 2018 года в Думе имела место химическая атака, - считает британский постпред.

Напомним, 7 апреля 2018 года в городе Дума (близ Дамаска) неизвестно кто применил химоружие на основе хлора. Каким образом применил: то ли бомбы сбросил, то ли взорвал бочки с ядовитым веществом — до сих пор не ясно. Кстати, одним из первых ту псевдо-химатаку разоблачил военный корреспондент «КП» Александр Коц. Весной 2018 года по западным СМИ гуляло видео с «сирийским ребенком, пострадавшим от ядовитого газа». Но наш военкор обнаружил в Думе героя видеоролика — мальчика по имени Хасан Диаб — живым и здоровым. И побывал в том самом госпитале, где снимались на видео другие «доказательства химатаки».

ИСТОЧНИК KP.RU