2020-01-21T06:44:24+03:00
В мире

Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыном

Член королевской семьи вылетел в Канаду
Мария ИГНАТЬЕВА
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Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыномПринц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыномФото: REUTERS
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Принц Гарри в понедельник, 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где должен воссоединиться со своей семьей - супругой Меган Маркл и их сыном Арчи. Перед вылетом он принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула страну практически сразу после совместного с принцем Гарри заявления в Instagram о своем намерении сложить с себя обязанности, связанные с королевской семьей, а также отказаться от финансовой помощи и жить отныне на два дома - в Британии и в Северной Америке. Королева Елизавета II решила поддержать одиозный поступок внука.

Сайт kp.ru писал ранее, что она уже вышла в свет после громкого заявления и возвращения в Ванкувер. Уточняется, что изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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