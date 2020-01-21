Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыном

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Принц Гарри в понедельник, 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где должен воссоединиться со своей семьей - супругой Меган Маркл и их сыном Арчи. Перед вылетом он принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула страну практически сразу после совместного с принцем Гарри заявления в Instagram о своем намерении сложить с себя обязанности, связанные с королевской семьей, а также отказаться от финансовой помощи и жить отныне на два дома - в Британии и в Северной Америке. Королева Елизавета II решила поддержать одиозный поступок внука.

Сайт kp.ru писал ранее, что она уже вышла в свет после громкого заявления и возвращения в Ванкувер. Уточняется, что изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU