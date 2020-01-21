2020-01-21T12:40:16+03:00
Экономика

Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей

Сбербанк оценил опасность киберпреступности в кругленькую сумму и предупредил, что потери будут расти
Ольга МАТЫС
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Зампред Сбербанка рассказал, что проблемы кибербезопасности в современном мире выходят на первый план по важностиЗампред Сбербанка рассказал, что проблемы кибербезопасности в современном мире выходят на первый план по важностиФото: Олег ЗОЛОТО
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В рамках Всемирного экономического форума в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на пресс-конференции в "Русском доме" и оценил ущерб, который за 2019 год нанесла России киберпреступность.

- Потери экономики РФ от кибератак будут расти. По нашим оценкам, ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 триллиона рублей, - заявил Кузнецов в беседе с журналистами. Также он подчеркнул, что экономические риски, связанные с кибербезопасностью, выходят сейчас на первый план, становятся одними из самых существенных.

Напомним, что Станислав Кузнецов до этого пояснил, насколько легко может произойти утечка личных финансовых данных - фотография банковской карты может послужить хорошим "уловом" для кибермошенников.

Ранее kp.ru сообщал, что временно исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие в деловой программе "Русского дома" Всемирного экономического форума в Давосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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