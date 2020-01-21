Российская экономика за год пострадала от кибератак на 2,5 триллиона рублей
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на пресс-конференции в "Русском доме" и оценил ущерб, который за 2019 год нанесла России киберпреступность.
- Потери экономики РФ от кибератак будут расти. По нашим оценкам, ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 триллиона рублей, - заявил Кузнецов в беседе с журналистами. Также он подчеркнул, что экономические риски, связанные с кибербезопасностью, выходят сейчас на первый план, становятся одними из самых существенных.
Напомним, что Станислав Кузнецов до этого пояснил, насколько легко может произойти утечка личных финансовых данных - фотография банковской карты может послужить хорошим "уловом" для кибермошенников.
Ранее kp.ru сообщал, что временно исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие в деловой программе "Русского дома" Всемирного экономического форума в Давосе.
ИСТОЧНИК KP.RU