Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:41:49+03:00

Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутаций Фото: Евгения ГУСЕВА

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Бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что распространение коронавируса в Китае ставит мир на порог новой угрозы и сейчас необходимо выяснить природная ли это мутация или намеренная.

- Тут нужно разбираться: это мутация природная или намеренная мутация коронавируса, о котором мы знаем с 1965 года (…) Очень важно сегодня то, что мир сегодня находится на пороге новой угрозы, - сказал экс-глава Роспотребнадзора.

Напомним, число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до шести человек. В больницах на лечении находятся 227 заражённых. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность массового распространения нового коронавируса в России невелика. Однако не исключили угрозу заражения вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU