Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 6 человек

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:26:06+03:00

По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы Фото: REUTERS

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Число погибших от нового типа коронавируса в Ухани китайской провинции Хубэй выросло до шести человек. Ещё 227 находятся в больницах на лечении. Об этом сообщил мэр города Чжоу Сяньван.

- По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались, - рассказал Сяньван.

Мэр также отметил, что среди находящихся под наблюдением медиков 227 человек 51 пациент находится в тяжёлом состоянии, а 12 - в критическом.

Напомним, что в Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность массового распространения нового коронавируса в России невелика. Однако невозможно полностью исключить угрозу завоза нового типа коронавируса из Китая в Россию.

Ранее сайт kp.ru писал о первых симптомах нового коронавируса и о разработке Минздрава России экспресс-теста для его определения, который выпустят в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU