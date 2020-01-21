Роспотребнадзор назвал вероятность распространения коронавируса в России

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:45:38+03:00

В Министерстве здравоохранения России рассказали, что в феврале подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждый год страну посещают около 1,5 млн китайских туристов

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Представители Роспотребнадзора сообщили, что вероятность массового распространения нового коронавируса в России низка. Однако невозможно полностью исключить угрозу завоза обнаруженного в Китае нового типа коронавируса в Россию.

- Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай. <…> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Китайское агентство Xinhua сообщает, 20 января было зарегистрировано 224 пациента с симптомами пневмонии. У 217 из них выявлен коронавирус.

Ранее сайт kp.ru писал о работе Минздрава России над экспресс-тестом на выявление нового коронавируса. Тест будет готов в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU