2020-01-21T11:45:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал вероятность распространения коронавируса в России

Каждый год страну посещают около 1,5 млн китайских туристов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Министерстве здравоохранения России рассказали, что в феврале подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из КитаяВ Министерстве здравоохранения России рассказали, что в феврале подготовят экспресс-тест на выявление нового коронавируса из КитаяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Представители Роспотребнадзора сообщили, что вероятность массового распространения нового коронавируса в России низка. Однако невозможно полностью исключить угрозу завоза обнаруженного в Китае нового типа коронавируса в Россию.

- Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай. <…> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Китайское агентство Xinhua сообщает, 20 января было зарегистрировано 224 пациента с симптомами пневмонии. У 217 из них выявлен коронавирус.

Ранее сайт kp.ru писал о работе Минздрава России над экспресс-тестом на выявление нового коронавируса. Тест будет готов в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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