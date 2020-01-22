2020-01-22T01:07:38+03:00
В мире

В Сенате США начались слушания по делу об импичменте Трампа

Заседание открыл лидер республиканского большинства Митч Макконнелл
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Сенате США начались слушания по делу об импичменте ТрампаВ Сенате США начались слушания по делу об импичменте ТрампаФото: REUTERS
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В Сенате США начались слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, открывая заседание заявил, что только Сенат мог решить данный вопрос.

- На прошлой неделе сенат пересек одну из самых печальных черт в системе нашей власти. Мы начали третий процесс импичмента президенту в американской истории. Это уникальная ответственность, - цитирует Макконнелл РИА Новости.

Республиканец также заявил, что большинство сенаторов уже готовы поддержать выносимую на рассмотрение сената во вторник резолюцию по организации процесса. По его словам, она устанавливает структуру, которая является справедливой и беспристрастной.

Если говорить конкретнее, то предполагается, что сначала выступит сторона обвинения от нижней палаты, затем выступит юрист Трампа, потом сенаторы смогут в письменном виде задать вопросы одной из сторон. После трех этих этапов сенат примет решение, необходимы ли дополнительные свидетели или доказательства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, оппоненты обвинили президента США в злоупотреблении властью и давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. Сам Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США

В США началась процедура импичмента Трампа.В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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