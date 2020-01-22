2020-01-22T09:52:49+03:00
Политика

В Абхазии стартовала избирательная кампания

На выборы президента будет потрачено 15 миллионов рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оппозиционеры не признали итоги сентябрьских выборов. Фото: Валерий Матыцин ТАССОппозиционеры не признали итоги сентябрьских выборов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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В Абхазии стартовала избирательная кампания. Выдвижение кандидатов в президенты продлится с 22 января по 11 февраля. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия.

Право на выдвижение кандидатов имеют лишь политические партии и группы граждан во время проведения съезда или конференции. Для этого необходимо собрать не менее от 2 до 2,5 тысячи подписей в поддержку представителя.

Потом кандидатам придется пройти экзамен по абхазскому языку. Они должны будут написать сочинение и рассказать о себе. Лингвистическая комиссия ЦИК уже назначила даты проведения экзаменов - 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля.

На выборы будет потрачено всего около 15 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Абхазии уже проходило голосование за кандидатуру главы государства. Победу одержал Рауль Хаджимба, но оппозиционеры воспротивились и захватили президентский дворец.

Сайт kp.ru писал, что в января 2020-го Верховный суд республики постановил провести повторные выборы. Главу государства изберут 22 марта.

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющего президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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