Фотографии лежащего в кровати Шумахера пытаются продать за миллион фунтов
Неизвестные похитили у семьи немецкого автогонщика Михаэля Шумахера его "свежие" фотографии и теперь пытаются продать их за один миллион фунтов (более 1,3 млн долларов).
Речь идет о снимках, сделанных в доме семикратного чемпиона "Формулы-1" в Женеве. На них он лежит в постели в период прохождения реабилитации. В случае утечки эти фотографии могут стать первыми попавшими в Сеть за последние шесть лет.
Напомним, что после того, как Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, его близкие перестали выкладывать снимки и видео с ним. Сайт kp.ru писал, что даже информация о его состоянии здоровья и методы лечения держатся в тайне.
Лишь в начале января прошлого года в СМИ просочились сведения о том, что автогонщик не только идет на поправку, но и уже даже почти самостоятельно передвигается по дому.
Согласно данным издания Mirror, жена чемпиона Коринна Шумахер уже обратилась в полицию в связи с объявлением о продаже фотографий.
Стоит отметить, что ранее снимки автогонщика уже пытались реализовать за один миллион евро, но немецкая прокуратура вовремя пресекла незаконную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU