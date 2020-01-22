Фотографии лежащего в кровати Шумахера пытаются продать за миллион фунтов

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:45:08+03:00

Шумахер продолжает восстанавливаться после черепно-мозговой травмы, которую он получил, катаясь на лыжах в Альпах Фото: REUTERS

За все шесть лет реабилитации немецкого автогонщика не было опубликовано ни одного "свежего" снимка с ним

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Неизвестные похитили у семьи немецкого автогонщика Михаэля Шумахера его "свежие" фотографии и теперь пытаются продать их за один миллион фунтов (более 1,3 млн долларов).

Речь идет о снимках, сделанных в доме семикратного чемпиона "Формулы-1" в Женеве. На них он лежит в постели в период прохождения реабилитации. В случае утечки эти фотографии могут стать первыми попавшими в Сеть за последние шесть лет.

Напомним, что после того, как Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, его близкие перестали выкладывать снимки и видео с ним. Сайт kp.ru писал, что даже информация о его состоянии здоровья и методы лечения держатся в тайне.

Лишь в начале января прошлого года в СМИ просочились сведения о том, что автогонщик не только идет на поправку, но и уже даже почти самостоятельно передвигается по дому.

Согласно данным издания Mirror, жена чемпиона Коринна Шумахер уже обратилась в полицию в связи с объявлением о продаже фотографий.

Стоит отметить, что ранее снимки автогонщика уже пытались реализовать за один миллион евро, но немецкая прокуратура вовремя пресекла незаконную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU