2020-01-22T10:36:20+03:00
Политика

Пресс-секретарем премьера Мишустина стал Борис Беляков

Назначение состоялось в связи с утверждением новой структуры аппарата правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарем премьер-министра России Михаила Мишустина стал Борис Беляков. Распоряжение о назначении в среду, 22 января, подписал сам глава правительства.

"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы Правительства РФ - пресс-секретарем Председателя Правительства", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Заседание Совета Федерации.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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