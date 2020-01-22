Пресс-секретарем премьера Мишустина стал Борис Беляков
Пресс-секретарем премьер-министра России Михаила Мишустина стал Борис Беляков. Распоряжение о назначении в среду, 22 января, подписал сам глава правительства.
"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы Правительства РФ - пресс-секретарем Председателя Правительства", - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Заседание Совета Федерации.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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