Многодетным отцам могут разрешить раньше выйти на пенсию

22 Янв. 2020 2020-01-22T23:03:07+03:00

В Госдуму внесли законопроект, который должен стать «аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка»

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Госсовет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы заявляют, что «назрела необходимость» введения льгот для отцов, которые содержат и воспитывают более трех детей в семье. Они утверждают, что подобная мера «смягчит» последствий реформы, согласно которой многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию.

«Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», - говорится в пояснительной записке.

Среди основных причин необходимости принятия законопроекта отмечается снижение социальной напряженности в обществе в связи с увеличением пенсионного возраста. Также инициаторы назвали меру «весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка».

Напомни президент России Владимир Путин сообщил о том, что средствами материнского капитала можно будет воспользоваться с момента рождения первого ребёнка, а выплаты составят более 466 тысяч рублей. Более того родителям не придется ходить по кабинетам для получения выплат и сроки рассмотрения документов сократят вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU