Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда России

23 Янв. 2020 2020-01-23T02:10:28+03:00

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина, который ранее возглавлял министерство труда и социальной защиты, на должность председателя правления Пенсионного фонда (ПФР). Соответствующее распоряжение в ночь на четверг, 23 января, было опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в документе.

Ранее занимавший пост главы ПФР Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.

Кроме того, премьер Михаил Мишустин произвел такие кадровые перестановки: бывший глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба назначен замминистра здравоохранения, а ФМБА возглавила экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новым министром здравоохранения стал 53-летний Михаил Мурашко, которого называют крепким организатором и строгим руководителем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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ИСТОЧНИК KP.RU