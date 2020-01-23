Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда России
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина, который ранее возглавлял министерство труда и социальной защиты, на должность председателя правления Пенсионного фонда (ПФР). Соответствующее распоряжение в ночь на четверг, 23 января, было опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», - говорится в документе.
Ранее занимавший пост главы ПФР Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.
Кроме того, премьер Михаил Мишустин произвел такие кадровые перестановки: бывший глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба назначен замминистра здравоохранения, а ФМБА возглавила экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко.
Напомним, как писал сайт kp.ru, новым министром здравоохранения стал 53-летний Михаил Мурашко, которого называют крепким организатором и строгим руководителем.
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ИСТОЧНИК KP.RU