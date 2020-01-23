2020-01-23T06:54:52+03:00
В мире

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Из них 95 больных находятся в тяжелом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человекЖертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последней информации государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV в 25 китайских провинциях и городах центрального подчинения возросло до 571, состояние 95 человек из них медики оценивают как тяжелое. Ранее сообщалось о 473 заразившихся и 17 умерших.

Кроме того, по данным госкомитета, за минувшие сутки в 13 провинциях были зафиксированы 257 новых случаев госпитализации больных с подозрением на заражение новым коронавирусом, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии, с утра 23 января жителям чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии жителям китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй), который считается «родиной» нового коронавируса, временно запретили покидать пределы города, обязав всех горожан носить защитные маски в общественных местах.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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