Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев приступил к переговорам с Москвой по вопросу обмена всех задержанных в России украинцев.
Напомним, что 29 декабря 2019 года в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Процесс прошёл на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда.
Первыми обмен провели представители ЛНР, передав Киеву 25 военнопленных и получив 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. Омбудсмен Дарья Морозова заявила, что ДНР получила от Киева 61 человека. А Украине республика передала 51 человека.
Около 20 человек отказались от обмена и остались на подконтрольной Киеву территории. Также по словам Морозовой, Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые будут переданы Донбассу.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.
ИСТОЧНИК KP.RU