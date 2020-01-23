2020-01-23T13:30:32+03:00
Политика

Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России

Об этом заявил Владимир Зеленский
Ася КУЗНЕЦОВА
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29 декабря 2019 года в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной29 декабря 2019 года в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными между ДНР, ЛНР и УкраинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев приступил к переговорам с Москвой по вопросу обмена всех задержанных в России украинцев.

Напомним, что 29 декабря 2019 года в Донбассе прошёл первый за два года обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Процесс прошёл на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда.

Первыми обмен провели представители ЛНР, передав Киеву 25 военнопленных и получив 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. Омбудсмен Дарья Морозова заявила, что ДНР получила от Киева 61 человека. А Украине республика передала 51 человека.

Около 20 человек отказались от обмена и остались на подконтрольной Киеву территории. Также по словам Морозовой, Киев гарантировал процессуальную очистку лиц, которые будут переданы Донбассу.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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