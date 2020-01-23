Члены российской делегации предложат ПАСЕ обсудить попытки пересмотра истории Второй мировой войны

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:20:10+03:00

В некоторых европейских странах пытаются навязать миру идею о том, что Советский Союз был в сговоре с фашистской Германией Фото: EAST NEWS

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Российская делегация, которая будет участвовать в зимней сессии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ), подготовила несколько проектов деклараций. Одна из них касается сохранения памяти о героях Второй Мировой войны, в том числе место захоронений и памятников. Напомним, в Чехии вандалы уже не первый раз совершают нападения на памятник маршалу Коневу, обливали скульптуру краской, делали надписи. При этом власти города, вместо того, чтобы заняться поисками нарушителей закона, решили перенести скульптуру из центра города в музей.

- Мы планируем предложить нашим коллегам - парламентариям стран Европы - принять декларацию, в которой осудить попытки разрушения воинских захоронений, - сказал РИА Новости глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой , - и попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую войну выиграл СССР вместе с союзниками.

Ранее польский премьер-министр выпустил в американском издании авторскую статью в материале он рассуждал о событиях, произошедших в Европе больше 75 лет назад. Он утверждал, что и без советских войск могли бы освободить Освенцим, в этом же материале говорит о "советской оккупации". Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что такой статьей он "убил в себе человека".

ИСТОЧНИК KP.RU