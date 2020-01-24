Отъезд принца Гарри и Меган Маркл подкосил здоровье Елизаветы II

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:06:28+03:00

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Объезд принца Гарри и Меган Маркл из Великобритании негативно сказались на здоровье королевы Елизаветы II. Впервые за 66 лет своего правления Ее Величество пропустила ежегодное собрание Сандрингемского женского института. А до этого ее видели в церкви со слуховым аппаратом.

В дворце не перестают обсуждать здоровье 93-летней королевы Великобритании. Она тяжело переживает отказ внука от королевских обязанностей и переезд в Канаду. Душевные терзания и почтенный возраст отражаются на здоровье Елизаветы II.

Накануне она отказалась от традиционной ежегодной встречи в женском институте. Королева не пропустила ни одного заседания с 1943 года, но в этом году отказалась принять участие. При этом об изменении в планах Ее Величества было сообщено буквально за полчаса до начала мероприятия.

Источники не исключают, что изначально Елизавета II планировала мероприятие в своем списке дел, но из-за ухудшения состояния пришлось скорректировать график.

Пресс-секретарь Букингемского дворца объяснил, что королева «немного простужена» и «повода для тревоги нет», сообщает Пятый канал.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл не пустили в ванкуверский ресторан Deep Cove Chalet. Известно, что там подают морские деликатесы, а владеют заведением супруги Бев и Пьер Коффель. Охрана Гарри связалась с ними, чтобы договориться о столике. Но получила неожиданный отказ!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU