2020-01-12T03:44:32+03:00
В мире

Елизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри

Заявление герцогов Сассекских об отказе от королевских полномочий с привилегиями вызвало гнев королевы и «гражданскую войну» в Букингемском дворце
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми – отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.

Совещание назначено на понедельник, 13 января, и пройдет в фамильном имении Сэндрингем в графстве Норфолк, передает телеканал Sky News. По его данным, обсуждать «выход из создавшегося кризиса» в монаршей семье будут сама королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям. А для принца Гарри эта семейная встреча станет первой после скандального заявления герцогов Сассекских об отказе от статуса старших членов британской королевской династии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, беспрецедентное решение принца Гарри и Меган Маркл вызвало гнев королевы и «гражданскую войну» в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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Британский принц Гарри с женой-мулаткой Меган Маркл объявили о сложении с себя полномочий членов королевской семьи. Решили стать финансово независимыми, жить между Британией и Северной Америкой и не становиться постоянными героями скандалов в СМИ. Напомним, 38-летняя Меган родилась и выросла в Лос-Анджелесе, а во время съемок жила в Канаде (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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