Елизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри

12 Янв. 2020 2020-01-12T03:44:32+03:00

Заявление герцогов Сассекских об отказе от королевских полномочий с привилегиями вызвало гнев королевы и «гражданскую войну» в Букингемском дворце

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Королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые на днях объявили желании стать финансово независимыми – отказаться от королевских полномочий с привилегиями и устроиться на работу.

Совещание назначено на понедельник, 13 января, и пройдет в фамильном имении Сэндрингем в графстве Норфолк, передает телеканал Sky News. По его данным, обсуждать «выход из создавшегося кризиса» в монаршей семье будут сама королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям. А для принца Гарри эта семейная встреча станет первой после скандального заявления герцогов Сассекских об отказе от статуса старших членов британской королевской династии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, беспрецедентное решение принца Гарри и Меган Маркл вызвало гнев королевы и «гражданскую войну» в Букингемском дворце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU