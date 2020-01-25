2020-01-25T10:32:59+03:00
Происшествия

Опубликовано фото с вероятного места первого заражения коронавирусом

На рынке морепродуктов в китайском Ухане продавали мясо диких животных и живых волчат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тысячи потенциальных вирусоносителей остаются под наблюдениемТысячи потенциальных вирусоносителей остаются под наблюдениемФото: REUTERS
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В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов в китайском Ухане, откуда, предположительно, и началось заражение новым типом коронавируса.

Пользователь Twitter под ником Muyi Xiao опубликовал сразу несколько снимков. На первом изображен прайс-лист с названиями диких животных, в том числе волчат и пальмовых куниц. Судя по всему, на рынке продавали не только живых особей, но и мясо. Когда сделана эта фотография, неизвестно.

Фотографии с предполагаемого места первого заражения

Фотографии с предполагаемого места первого заражения

На следующем снимке красным кружком обведено название одного из прилавков. По словам автора поста, замазанный иероглиф означает "дикий". Фото сделано уже после того, как заболевание распространилось.

Тем временем, число зараженных "китайской пневмонией" в республике увеличилось до 1330 человек. Только в Пекине диагноз подтвержден у 36 пациентов, а в провинции Хубэй, где находится очаг распространения вируса, к 729.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент известно о 41 погибшем. Заболеванию наиболее подвержены пожилые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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