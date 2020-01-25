Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:22:16+03:00

В Варшаве вновь обвинили Советский союз в нанесении ущерба республике в годы Второй мировой войны

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Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия наравне с Германией обязана выплатить республике репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По словам политика, такие требования не имеют срока давности.

"Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - сказал Качиньский в интервью таблоиду Bild.

При этом он подчеркнул, что ФРГ и Россию "нельзя сравнивать", поскольку в Берлине "действуют закон и мораль", а в нашей стране "предположить такого нельзя".

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ИСТОЧНИК KP.RU