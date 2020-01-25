В МИД незалежной обвинили Россию в краже истории «Украины-Руси»

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:59:41+03:00

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Заместитель министра иностранных дел незалежной Василий Боднар обвинил России в краже истории «Украины-Руси», а также в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой.

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», - написал замминистра в своей статье для газеты «Зеркало недели».

По его словам, Москва якобы «перекладывает на других ответственность за преступления» и «приписывает себе чужие победы».

В своей статье Боднар поддержал польский сейм, который принял резолюцию о том, что Советский союз якобы виновен в начале Второй Мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

Напомним, резолюцию Варшава приняла 9 января. Накануне лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия как и Германия обязана выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU